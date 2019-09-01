В Свердловской области высадят 55 гектаров леса в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»

20:26 | 16.09.2019

Фото: landshaftportal.ru

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Живи, лес!» в Свердловской области высадят 55 гектаров леса, об это рассказали в департаменте информполитики региона.



Отмечается, что новые деревья будут садить во всех 30 лесничествах области. Кроме того, в рамках акции будет проходить уборка леса от мусора. Центральной площадкой станет посадочная площадка в Билимбаевском лесничестве. Там планируется высадить более 8 тысяч сосен.



Высадкой деревьев будут заниматься работники лесничеств, общественных организаций, школьники, студенты, сотрудники государственных и коммерческих организаций. Акция продлится до конца октября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»