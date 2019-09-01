В Свердловской области будут судить мужчину, занимавшегося продажей наркотиков

20:05 | 16.09.2019

Фото: vremyan.ru

В Свердловской области будут судить уральца, обвиняемого в сбыте наркотических средств в крупном размере, об этом сообщили в отделе по надзору за исполнением законов об обороте наркотиков.



Отмечается, что мужчина занимался сбытом в составе преступной группировки с сентября 2018 по февраль 2019 года. Группа продавала наркотики через интернет-магазин. При этом организатор разместил на сайте все названия, цены, способы оплаты и условия приобретения.



Организатор группировки, находящийся за границей, в сентябре 2018 года отправил в Екатеринбург посылку с наркотиками весом не менее 150 граммов. Обвиняемый получил вещества на почте и начал заниматься распространением наркотиков через тайники. Подозреваемого задержали в феврале 2019 года, когда он вновь получал посылку с наркотиками. После этого в его отношении возбудили уголовные дела по пункту «а» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой), по части 3 статьи 30, пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, в составе организованной группы).



Уголовное дело направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»