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19:27 | 16.09.2019

Фото: rg.ru

Стал известен состав оргкомитета Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о составе федерального оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, комитет возглавила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, а её заместителями стали министр спорта Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

В состав комитета включены представители федеральных министерств и ведомств, в том числе представители Свердловской области: сенатор Аркадий Чернецкий, первый заместитель главы региона Алексей Орлов, замгубернатора Сергей Швиндт, министр физической культура и спорта Среднего Урала Леонид Рапопорт, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, генеральный директор АНО «Универсиада-2023» Александр Чернов и другие.

На данный момент региональные и федеральные власти ведут совместную работу по подготовке к предстоящему спортивному мероприятию.

Напомним, Универсиада будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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