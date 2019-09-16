Уральский школьник стал победителем конкурса «Лучший гид России»

17:23 | 16.09.2019

Фото: ural.kp.ru

Ученик екатеринбургской школы №10 победил в конкурсе «Лучший гид России». Свой проект Степан Симонов представил на финале в Москве.



Уральский подросток снял два видеоролика, в которых рассказал о самых ярких достопримечательностях Екатеринбурга. В департаменте образования администрации Екатеринбурга рассказали, что диплом победителя десятикласснику вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



Отметим, что победители конкурса получили не только дипломы, но и возможность стать героями цикла документальных фильмов. Их авторские экскурсии увидит вся страна.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»