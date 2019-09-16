Новости дня
17:23 | 16.09.2019
Фото: ural.kp.ru
Уральский школьник стал победителем конкурса «Лучший гид России»
Уральский подросток снял два видеоролика, в которых рассказал о самых ярких достопримечательностях Екатеринбурга. В департаменте образования администрации Екатеринбурга рассказали, что диплом победителя десятикласснику вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Отметим, что победители конкурса получили не только дипломы, но и возможность стать героями цикла документальных фильмов. Их авторские экскурсии увидит вся страна.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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