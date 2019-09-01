Главу Камышлова через суд обязали оплатить посиделки в ресторане

16:51 | 16.09.2019

Фото nakanune.ru.

В Камышлове мировой судья постановил взыскать с главы города Алексея Половникова 9150 рублей за посиделки в местном ресторане. В сентябре и октябре 2018 года Алексей Половников вместе с другими чиновниками обедал в заведении (в заказе, например, указана красная икра и стейки) первый раз на сумму 5110 рублей, второй – на 4840 рублей.



Владельцу ресторана, Олегу Грибкову, он тогда пообещал, что расплатится чуть позже, но своего обещания не сдержал, вследствие чего бизнесмену пришлось обратиться за взысканием денежных средств в суд. Мировой судья, изучив материалы дела, удовлетворил заявленные требования. Будет ли Алексей Половников оспаривать судебный приказ (имеет силу исполнительного листа, есть в распоряжении редакции), неизвестно.

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