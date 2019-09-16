Не доехать, не дождаться: Эльмаш с утра встал в огромные пробки

13:47 | 16.09.2019

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге жители Эльмаша, добиравшиеся до работы на машинах, встали с утра в огромную пробку. А пассажирам общественного транспорта пришлось намного дольше обычного дожидаться нужных автобусов и троллейбусов.



По словам местных жителей, на всех остановках на улице Таганской стоит по 30 человек, ждут транспорт. А на улице Шефской около 10 утра автомобили ехали со скоростью два километра в час.



Такая ситуация сложилась из-за закрытия движения сразу на двух перекрестках микрорайона: Фрезеровщиков — Старых Большевиков и Старых Большевиков — Фронтовых Бригад. Напомним, что на первом перекрестке идёт строительство трамвайной ветки, а на втором — демонтаж подземного перехода.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»