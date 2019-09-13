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08:45 | 16.09.2019
Фото: http://tulactive.ru/
Перепутали даты? В Екатеринбурге левым активистам отказали проводить шествие в центре города по фиктивной причине
Планировалось, что протестная акция состоится 28 сентября в центре города. Однако в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, рассмотрев уведомление о намерении провести митинг и шествие, сообщили, что в этот же день центральная часть Екатеринбурга будет занята проведением фестиваля «Осень Уральского следопыта». В ведомстве также предложили альтернативный вариант: шествие можно провести, но не в центре города. Альтернативные маршруты предложены на окраинах столицы Урала.
Однако даты проведения двух мероприятий в министерстве общественной безопасности, видимо, перепутали. Корреспондент «Вечерних ведомостей» позвонил организатору фестиваля, заявленного в ответе МОБа, который сказал, что все мероприятия запланированы на ближайшую субботу – 21 сентября, и никаких мероприятий 28 сентября в рамках «Осени Уральского следопыта» не планируется. К слову, это же значится и в официальной программе фестиваля. А заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин, подписавший документ об отказе на проведение шествия и митинга, от комментариев отказался, сославшись, что не в курсе ситуации.
– Власть боится широкой поддержки наших справедливых требований и поэтому отправила нас митинговать подальше от центра города, – рассказывает член организации «Левое социалистическое действие» Игорь Филиппов. – К сожалению, это было ожидаемо – Министерство общественной безопасности охраняет спокойствие не народа, а чиновников, и постоянно занимается подобными манипуляциями с целью недопущения любых видов протестной активности.
Еще одна активистка левого движения Татьяна, подавшая заявку на проведение протестной акции, отметила, что не понимает, почему мирную протестную акцию в центре города согласовывать не хотят: «12 числа подала заявку на проведения митинга и шествия. Разделяю левые взгляды, и хочу принять участие в протестной акции. Меня с детства учили, что мы живем в демократической стране, и выражение политической позиции – один из важнейших признаков гражданского общества. Есть огромный Ельцин центр, в котором рассказывается о важности Конституции и прав человека и гражданина. Я житель Екатеринбурга, я хочу провести мирную, законную акцию в своём городе. Да, я хочу провести её в центре города. Это важно для привлечения общественного внимания к проблемам в стране. Но сделать это, видимо, невозможно. В проведении акции мне не отказали, но предложили провести её на окраине города».
Организаторы протестной акции просто так сдаваться не намерены. Теперь они собираются подавать иски в суд.
Отметим, что буквально несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что молодежь имеет право участвовать в протестных акциях. «Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций - я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право - и иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы, – отметил глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. – Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов».
Впрочем, свердловское чиновники, похоже, имеют мнение отличное от президента, и согласованные протестные акции в центре города не воспринимают как эффективный способ развития гражданского общества.
Добавим, что отказы в проведении протестных акций в центре Екатеринбурга в последние месяцы часто обосновывают проведением в это же время каких-то фестивалей и культурно-массовых мероприятий, которые в итоге организованы только на «бумаге».
© «Вечерние ведомости»
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