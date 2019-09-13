В реке в Свердловской области утонул автомобиль с тремя людьми

20:49 | 15.09.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижетуринском городском округе в реке Ис вблизи поселка Косья потонул УАЗ. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, лишь двое из пятерых сумели выбраться из тонущей машины. Инцидент произошел утром.



Выжить удалось мужчине и женщине. Троих погибших мужчин из воды вытаскивали водолазы аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167 пожарно-спасательной части города Нижняя Тура. Спасатели вытаскивали затонувшую машину дольше двух часов.



Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»