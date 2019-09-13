Екатеринбург посетили представители международной ассоциации «Метро»

15:42 | 15.09.2019

Фото: ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»

Метро Екатеринбурга посетили главные ревизоры, входящие в состав международной ассоциации «Метро». Как рассказали в администрации города, участники обсудили вопросы обеспечения безопасности движения и перевозки пассажиров.



До этого представители ассоциации побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Баку и Алма-Ате. В столице Урала они посетили диспетчерский участок служб движения, электроснабжения, электромеханической, депо «Калиновское», станцию «Ботаническую» а также осмотрели техустройства для досмотра пассажиров на станции «Площадь 1905 года».



Во второй день совещания в Екатеринбурге прошел круглый стол, на котором была согласована последняя редакция технического регламента «Безопасность подвижного состава метрополитена». После этого ревизоры посетили музейный комплекс военной и автомобильной техники в Верхней Пышме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»