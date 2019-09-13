Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

15:42 | 15.09.2019

Фото: ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»

Екатеринбург посетили представители международной ассоциации «Метро»

Метро Екатеринбурга посетили главные ревизоры, входящие в состав международной ассоциации «Метро». Как рассказали в администрации города, участники обсудили вопросы обеспечения безопасности движения и перевозки пассажиров.

До этого представители ассоциации побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Баку и Алма-Ате. В столице Урала они посетили диспетчерский участок служб движения, электроснабжения, электромеханической, депо «Калиновское», станцию «Ботаническую» а также осмотрели техустройства для досмотра пассажиров на станции «Площадь 1905 года».

Во второй день совещания в Екатеринбурге прошел круглый стол, на котором была согласована последняя редакция технического регламента «Безопасность подвижного состава метрополитена». После этого ревизоры посетили музейный комплекс военной и автомобильной техники в Верхней Пышме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:34 | 15.09.2019
Еще один российский боксер вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Екатеринбурге

16:38 | 15.09.2019
Пожар в сысертской церкви тушили полтора часа

15:42 | 15.09.2019
Екатеринбург посетили представители международной ассоциации «Метро»

14:42 | 15.09.2019
Губернатор Свердловской области поздравил фонд «Город без наркотиков» с 21-летием со дня основания

14:30 | 15.09.2019
Достаём зонтики: в Свердловской области похолодает, пойдут дожди

14:21 | 15.09.2019
В Верхней Сысерти загорелась деревянная церковь

13:21 | 15.09.2019
В Нижнем Тагиле под колёсами автомобиля сотрудника полиции погиб пешеход

13:12 | 15.09.2019
Полицейские задержали одного из нападавших на звукорежиссеров «Дома печати» в Екатеринбурге

12:56 | 15.09.2019
В Верхней Пышме задержали мужчину, укравшего и сдавшего под залог велосипед

12:21 | 15.09.2019
Губернатор Свердловской области поздравил свердловчан с Днем работников леса

12:12 | 15.09.2019
Екатеринбург на два дня останется без радио и телевидения

11:59 | 15.09.2019
Екатеринбургский перинатальный центр признали одним из лучших в России

11:21 | 15.09.2019
Трое российских боксеров вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

10:53 | 15.09.2019
Звукорежиссеров екатеринбургского ночного клуба избили пьяные посетители

10:22 | 15.09.2019
На Свердлова в Екатеринбурге столкнулись два мотоциклиста

10:09 | 15.09.2019
В Екатеринбурге отреставрируют старинную аптеку на Пушкина

09:12 | 15.09.2019
«Урал» обыграл «Спартак» в 9 туре Российской Премьер-Лиги

02:26 | 15.09.2019
Юные актеры из Прикамья помогут тяжелобольным детям

02:24 | 15.09.2019
В Перми обустроена новая экологическая тропа

14.09.2019

21:49 | 14.09.2019
Уральский «Автомобилист» одержал шестую победу подряд

18:10 | 14.09.2019
В Екатеринбурге загорелся трамвай

16:45 | 14.09.2019
В Екатеринбург прилетает первый замминистра МВД

16:35 | 14.09.2019
В результате ДТП в Нижнем Тагиле погиб водитель квадроцикла

15:59 | 14.09.2019
На Урале возбудили уголовное дело после пожара, где погибли дети

14:58 | 14.09.2019
Многочисленные нарушения: на Урале прошли проверки общественного транспорта

13:42 | 14.09.2019
На Урале уже два дня в лесу ищут пропавшую бабушку

13:11 | 14.09.2019
Сегодня уральский «Автомобилист» проведёт выездную встречу с «Нефтехимиком»

12:38 | 14.09.2019
В Екатеринбурге задержаны насильники с Фурманова

11:24 | 14.09.2019
Погибли две девочки, их мама в больнице: в Свердловской области загорелась квартира

10:42 | 14.09.2019
Не разговаривает и не имеет документов: свердловчан просят найти родственников неизвестного мужчины

10:02 | 14.09.2019
В центре Екатеринбурга группа парней избила прохожих. Один из пострадавших в больнице

09:40 | 14.09.2019
Ранним утром на ВИЗе в Екатеринбурге горел частный жилой дом

09:26 | 14.09.2019
И до Владивостока, и до Китая без пересадок: в Екатеринбург прибыл новый Airbus A320neo

13.09.2019

20:29 | 13.09.2019
Екатеринбургского студента подозревают в изнасиловании 10-летнего ребенка в детском лагере

20:09 | 13.09.2019
В Екатеринбурге на банк УБРиР напал мужчина с пистолетом

19:55 | 13.09.2019
Губернатор Свердловской области обсудил с бизнесменами Универсиаду-2023


 




Мы в соцсетях



Архив
«    Сентябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 