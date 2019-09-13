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13:21 | 15.09.2019
Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил»/«ВКонтакте»
В Нижнем Тагиле под колёсами автомобиля сотрудника полиции погиб пешеход
«По предварительным данным, капитан полиции 1980 года рождения, управляя личным автомобилем Nissan Terrano, допустила наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате аварии мужчина 1977 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. По данному факту руководством МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», - рассказал Валерий Горелых.
По словам Горелых, женщина, работающая в должности участкового уполномоченного полиции, ехала на службу. Освидетельствование, проведённое инспекторами ДПС прибывшими к месту происшествия, наличие алкоголя в крови сотрудницы полиции не показало. Кроме того, было установлено, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.
© «Вечерние ведомости»
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