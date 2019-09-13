В Нижнем Тагиле под колёсами автомобиля сотрудника полиции погиб пешеход

Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил»/«ВКонтакте»

Накануне, 14 сентября, поздно вечером в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев сотрудница полиции, управляя личным автомобилем Nissan, допустила наезд на шедшего по обочине пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда «скорой». Об этом изданию TagilCity.ru сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.«По предварительным данным, капитан полиции 1980 года рождения, управляя личным автомобилем Nissan Terrano, допустила наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате аварии мужчина 1977 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. По данному факту руководством МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», - рассказал Валерий Горелых.По словам Горелых, женщина, работающая в должности участкового уполномоченного полиции, ехала на службу. Освидетельствование, проведённое инспекторами ДПС прибывшими к месту происшествия, наличие алкоголя в крови сотрудницы полиции не показало. Кроме того, было установлено, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.