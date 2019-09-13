В Верхней Пышме задержали мужчину, укравшего и сдавшего под залог велосипед

12:56 | 15.09.2019

Фото: omutninsk-adm.ru

В Верхней Пышме полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Как рассказали в МО МВД России «Вернепышминский», на след злоумышленника вышли по залоговому билету.



Подозреваемый рассказал, что велосипед украл, после того как увидел его в подъезде дома на улице Набережной без каких-либо средств защиты. Мужчина решил сбыть украденный велосипед, чтобы раздобыть денег, так как он долгое время был не трудоустроен.



В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит штраф, обязательные, исправительные работы, либо лишение свободы

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»