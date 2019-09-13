Губернатор Свердловской области поздравил свердловчан с Днем работников леса

12:21 | 15.09.2019

Фото: podan.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей уральцев с Днём работников леса. В обращении к труженикам и ветеранам лесной отрасли глава региона отметил, что лес является ценным достоянием нашей страны, которое нужно сохранять и беречь.



Стоит напомнить, что леса занимают более 80% всей территории Свердловской области. В рамках нацпроекта «Экология» в регионе успешно реализуется программа «Сохранение лесов», благодаря которому уже в этом году будет восстановлено свыше 27 гектаров леса. В департаменте информполитики отметили, что благодаря работе специалистов лесного хозяйства, в этом году вдвое уменьшилась площадь лесных пожаров.



Кроме того, в Свердловской области успешно развивается деревообрабатывающая промышленность, создаются новые лесоперерабатывающие производства, укрепляется кадровый потенциал отрасли.



Куйвашев поблагодарил тружеников лесной отрасли за добросовестный труд, а также выразил уверенность, в том что профессионализм работников впредь помогут решать задачи по сохранению и приумножению лесных богатств.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»