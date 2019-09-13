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12:12 | 15.09.2019

Екатеринбург на два дня останется без радио и телевидения

Екатеринбург на два дня, 16 и 17 сентября, в дневное время останется без эфирного телевидения и радио. В указанные даты Свердловский филиал РТРС будет проводить плановое техническое обслуживание оборудования. По этой причине жители уральской столицы в указанные дни с 09.00 до 17.00 не смогут посмотреть привычные телевизионные программы или настроиться на любимую волну: теле- и радиовещание на время проведения работ будут отключены. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Так, 16 и 17 сентября с 09:00 до 17:00 временно исчезнут из эфира цифровые телевизионные каналы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург- 5 канал», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России», «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ"». Не избежит этой участи и аналоговый – «Телеканал "ЧЕ"»

Недоступными для радиослушателей окажутся и любимые радиостанции. На время проведения работ прекратят вещание на территории Екатеринбурга: Радио России, Маяк, Вести ФМ, Орфей, телеканал Че, радио Воскресение, Звезда ФМ, Хит ФМ, Серебряный дождь, Дети ФМ, Радио Комсомольская правда, Спорт ФМ, Радио Вера, Наше радио, Comedy radio, Дорожное радио, радио Форум, Радио Екатеринбург.

Отметим, что вещание по кабельным сетям прерываться не будет.

© «Вечерние ведомости»

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