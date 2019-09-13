Екатеринбургский перинатальный центр признали одним из лучших в России

11:59 | 15.09.2019

Фото: све.рф

Перинатальный центр Екатеринбурга вошел в тройку лучших центров в России, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



Согласно результатам исследования Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, оглашенным на XII Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», екатеринбургский клинический перинатальный центр находится на втором месте.



Главврач ЕКПЦ Сергей Мартиросян также рассказал, что в рамках семинара специалисты центра выступали с докладами и тренингами. Стоит добавить, что в Сочи в этом году, помимо акушеров-гинекологов, выступали специалисты отделения реабилитации на конференции «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии». Они рассказали о различных вопросах реабилитации детей раннего возраста.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»