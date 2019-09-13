В Екатеринбург прилетает первый замминистра МВД

16:45 | 14.09.2019

Фото: пресс-служба МВД РФ

В Екатеринбург 16 сентября приезжает Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в МВД.



По данным издания, генерал-полковник полиции пробудет в уральской столице два дня. 17 сентября он представит коллективу свердловского полицейского главка нового начальника регионального ГУ МВД Александра Мешкова, назначенного Указом Президента от 7 сентября.

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