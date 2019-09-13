В результате ДТП в Нижнем Тагиле погиб водитель квадроцикла

Прошедшей ночью в Нижнем Тагиле произошло ДТП в результате которого погиб водитель квадроцикла.Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, мужчина 1988 года, управляя квадроциклом CFMOTO, и двигаясь по лесной дороге в 8 километрах от автодороги на Ису, наехал на кучу щебня. В результате столкновения с препятствием, транспортное средство перевернулось.Водитель от полученных травм – перелом основания черепа и открытая черепно-мозговая травма, скончался на месте происшествия.Выезжавшие на место аварии сотрудники ГИБДД отметили, что погибший передвигался на квадроцикле без шлема, что в большей степени и послужило причиной гибели.