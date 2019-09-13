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16:35 | 14.09.2019
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
В результате ДТП в Нижнем Тагиле погиб водитель квадроцикла
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, мужчина 1988 года, управляя квадроциклом CFMOTO, и двигаясь по лесной дороге в 8 километрах от автодороги на Ису, наехал на кучу щебня. В результате столкновения с препятствием, транспортное средство перевернулось.
Водитель от полученных травм – перелом основания черепа и открытая черепно-мозговая травма, скончался на месте происшествия.
Выезжавшие на место аварии сотрудники ГИБДД отметили, что погибший передвигался на квадроцикле без шлема, что в большей степени и послужило причиной гибели.
© «Вечерние ведомости»
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