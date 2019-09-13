Многочисленные нарушения: на Урале прошли проверки общественного транспорта

14:58 | 14.09.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На подъездах к Екатеринбургу госинспекторы ГИБДД проверили автобусы, задействованные в городских, пригородных и междугородных перевозках, а также осуществляющие перевозки детей.



Сотрудники ГИБДД проверяли у водителей автобусов документы, в том числе водительское удостоверение, путевой лист, наличие лицензии на осуществление пассажирских перевозок, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха. Кроме того, все автобусы осмотрели и проверили их технические состояние.



В результате проверок выявили 24 автобуса с техническими неисправностями – за тремя из них приехал эвакуатор. Четыре автобуса оказались без пройденного техосмотра и три без лицензии на перевозку.



В отношении водителей составлено 74 административных материала за нарушение ПДД.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»