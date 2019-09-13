Сегодня уральский «Автомобилист» проведёт выездную встречу с «Нефтехимиком»

13:11 | 14.09.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Сегодня, 14 сентября, уральский хоккейный клуб «Автомобилист» в Нижнекамске проведёт встречу с местным «Нефтехимиком». Матч начнётся в 19:00.



За всю историю встреч команды провели 33 матча, в 21 из них «Автомобилист» смог одержать победу.



Сейчас уральская команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата КХЛ, имеет 10 очков и является единственной командой, которая с начала сезона 2019/2020 ни разу не проиграла. «Нефтехимик» расположился на пятой строчке с семью очками.



Напомним, после сегодняшнего матча «Автомобилист» возвращается домой и уже 17 сентября встречается в КРК «Уралец» с «Авангардом».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»