Не разговаривает и не имеет документов: свердловчан просят найти родственников неизвестного мужчины

10:42 | 14.09.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Свердловчан просят помочь в поисках родственников неизвестного мужчины, который был найден в селе Ворсино Калужской области. 9 сентября его доставили в лечебное учреждение Боровска.



На вид мужчине 65-70 лет. Он не разговаривает и не имеет при себе документов. Называет себя Новиковым Виктором Николаевичем.



Приметы: 168 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. В день исчезновения был одет в голубую рубашку, светло-коричневую кофту, чёрные брюки и чёрную кепку.



Если вы узнали дедушку – сообщите об этом инфоргу Ирине 89611212469.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»