В центре Екатеринбурга группа парней избила прохожих. Один из пострадавших в больнице

10:02 | 14.09.2019

Фото: Яндекс. Картинки

Вчера поздним вечером в Екатеринбурге на площади 1905 года группа парней напала на прохожего и на тех, кто решил его защитить. Один человек в больнице.



Как сообщают очевидцы, группа из 10-15 парней начала оскорблять прохожего из-за того, что посчитала его геем. Молодые люди побежали за парнем, повалили его на проезжую часть и начали избивать.



Очевидцы решили помочь пострадавшему, однако группа молодых людей напала и на них. В результате избиения одного защитника доставили в больницу. У другого – разбит нос, ушибы и ссадины на голове. Кроме того, ему разбили очки.



Пострадавшие написали заявления в полицию. По факту избиения будет организована проверка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»