Ранним утром на ВИЗе в Екатеринбурге горел частный жилой дом

09:40 | 14.09.2019

Сегодня утром, около 05:50, в Екатеринбурге на ВИЗе произошёл пожар в частном жилом доме в переулке Старателей. На площади 80 квадратных метров огнём были охвачены деревянные надворные постройки, стены, внутренняя отделка, потолочное перекрытие и кровля здания.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы шесть единиц техники и 21 человек личного состава.



Завершить проливку и разбор сгоревших конструкций спасателям удалось лишь в 08:48. Причины пожара устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»