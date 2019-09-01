Екатеринбургского студента подозревают в изнасиловании 10-летнего ребенка в детском лагере

20:29 | 13.09.2019

Фото: Instagram Андрея Разумова

Студента из Екатеринбурга Андрея Разумова, подрабатывавшего вожатым в лагере «Юность» в Туапсе, подозревают в изнасиловании 10-летнего мальчика. Ребенок обвинил молодого человека после первой лагерной смены.



В лагере в виновность 18-летнего студента никто не поверил, в том числе и руководство учреждения, поэтому Андрей смог отработать в лагере и вторую смену, после чего уехал домой. В конце лета молодому человеку позвонили из следственного комитета, сообщили, что в его отношении возбудили уголовное дело и попросили вернуться на юг, чтобы дать показания.



По словам сестры молодого человека, 10-летний мальчик просто решил оклеветать Андрея. Большинство детей в лагерь приезжали из детских домов и неблагополучных семей, и этот ребенок был из числа «трудных».



«Андрей ни разу с ним лично не контактировал, только знал от других вожатых, как отвратительно он себя ведет. Он, извиняюсь, мог вместо туалета сходить на чью-нибудь кровать. Я уверена, что скоро уголовное дело прекратят из-за отсутствия состава преступления, даже по камерам в лагере видно, что брат никогда не приближался к ребенку», - рассказала сестра Андрея газете «КП».



Сейчас, вместо того чтобы учиться в колледже, Андрей находится с мамой и адвокатом в Туапсе. Следует отметить, что согласно статье об изнасиловании, студенту может угрожать от 8 до 15 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»