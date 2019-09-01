В Екатеринбурге на банк УБРиР напал мужчина с пистолетом

20:09 | 13.09.2019

Фото: mir24.tv

На офис Уральского банка реконструкции и развития на улице Учителей, 8 напал мужчина с пистолетом. В пресс-службе УБРиР сообщили, что неизвестный потребовал деньги из кассы, но сбежал, как только кассир нажала тревожную кнопку.



Инцидент произошел сегодня в 10 часов утра. Мужчина был одет в оранжевый жилет, белую строительную каску, перчатки и маску.



Через некоторое время на место прибыли сотрудники полиции. Служебная собака, прибывшая вместе с полицейскими, смогла напасть на след неизвестного, но обнаружила лишь место, где мужчина оставил свой жилет. На данный момент полицейские продолжают искать налетчика, проводя комплекс мероприятий.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»