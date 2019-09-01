Губернатор Свердловской области обсудил с бизнесменами Универсиаду-2023

19:55 | 13.09.2019

Фото: ria.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с предпринимателями подготовку к Универсиаде-2023, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



Во время встречи губернатор и представители бизнес-сообщества обсудили создание и обеспечение работы спортивных площадок, а также другие направления подготовки к универсиаде. Губернатор напомнил, что для воплощения в жизнь проекта проведения Универсиады представителям власти, бизнеса, общественности, а также горожанам необходимо объединить усилия.



Стоит отметить, что в ближайшее время представители организации FISU снова прибудут в Екатеринбург, чтобы продолжить подготовку к мероприятию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»