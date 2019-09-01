В Каменске-Уральском будут судить свердловчан, у которых изъяли более 1,1 кг наркотиков

19:14 | 13.09.2019

Фото: rossaprimavera.ru

В Каменске-Уральском будут судить 2 мужчин и 3 девушек, обвиняемых в сбыте наркотических средств. Как рассказали в местной прокуратуре, всего у участников преступной группы изъяли более 1,1 кг наркотиков.



Пятеро свердловчан сбывали наркотики с помощью размещения «закладок». Продажа наркотиков производилась через интернет, при этом закупали товар уральцы в Новосибирске. Стоит отметить, что одна из участниц преступной группировки – 17-летняя девушка.



В отношении преступной группы прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»