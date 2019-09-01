На звание «Семьи года» претендуют 12 свердловских семей

18:57 | 13.09.2019

Фото: comstol.info

Двенадцать свердловских семей претендуют на звание лучшей в региональном конкурсе «Семья года», об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



На звание лучшей семьи претендуют семьи Амеровых из Бисерти, Рыбниковых из Шали, Проскуряковых из Каменска-Уральского, Жирновых из Тавдинского городского округа, Анисимковых из Ивделя, Рябининых из Кировграда, Кочневых из Камышлова, Титовых из Нижнего Тагила, Поповых из Первоуральска, семья Южаниных из Сысертского городского округа, а также две семьи из Екатеринбурга - Виноградовы и Жуковы.



Как сообщил министр социальной политики Свердловской области, в конкурсе ежегодно принимают участие более 300 семей. По его мнению семьи, которые участвуют во всех этапах конкурса, являются очень достойными.



Стоит отметить, что конкурс проводится в Свердловской области уже в 27 раз. Победителей конкурса традиционно объявят в преддверии Дня матери, в ноябре.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»