В Свердловской области определили лучших водителей автобусов

18:29 | 13.09.2019

Фото: mos.ru

В Свердловской области сегодня, 13 сентября, в Верхней Пышме состоялся конкурс «Славим человека труда!», по итогам которого выбрали лучших водителей автобусов. Как рассказали в департаменте информполитики региона, первое место среди водителей автобусов большого класса взял водитель Алексей Шадура, а среднего класса – Шамиль Садулаев.



Уточним, оба водителя являются представителями АО «Автотранспорт».



На соревнованиях участников поприветствовал министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. Он напомнил, что мероприятие является праздником компетенций и высокого профессионализма.



В соревнованиях участвовали 45 водителей из Екатеринбурга, Асбеста, Заречного, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Серова и Верхней Пышмы. Им предстояло на время решить вопросы ПДД и выполнить несколько практических упражнений, таких как «тоннельные ворота» (проезд в стесненном пространстве) и «змейка». Финалисты соревновались в мастерстве «бархатного» вождения: им предстояло выполнить те же фигуры не расплескав емкость с водой, которая находилась на полу в салоне автобуса.



Стоит отметить, что конкурс «Славим человека труда!» является важной составляющей губернаторской программы «Уральская инженерная школа», созданной с целью возрождения института наставничества на предприятиях и подготовки высококлассных рабочих кадров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»