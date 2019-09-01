Екатеринбургский школьник вошел в сотню сильнейших спортсменов по итогам чемпионата мира Laser-Run

18:10 | 13.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Ученик екатеринбургской школы №156 Дмитрий Вавилов вошел в ТОП-100 сильнейших спортсменов мира в возрастной категории U15 по итогам чемпионата Laser-Run, прошедшего в Будапеште. В администрации Екатеринбурга рассказали, что юноша взял 71 место.



На соревнованиях Дмитрий представлял спортивный клуб «Уральский пятиборец», созданный в школе. Команда принимала участие в соревнованиях под руководством учителя физкультуры Светланы Волковой. На чемпионате ребята были единственными, кто представлял Россию.



Стоит отметить, что с ребятами соревновались спортсмены из 25 стран.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»