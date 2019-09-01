Приехали издалека и вынуждены ночевать на улице: в Екатеринбурге студенты из Китая провели ночь под дверьми УрФУ

17:36 | 13.09.2019

Фото: студент @zxybv в Instagram

В Екатеринбурге вчера, 12 сентября, студенты из Китая ночевали под дверьми главного корпуса УрФУ. Один из учащихся Zhang Xiangyang рассказал о произошедшем на своей странице в Instagram. По словам студентов, они стояли в 23:00 около дверей и ждали, пока их пустят внутрь для расселения.



Студент пишет, что в УрФУ учатся почти две тысячи иностранных студентов, однако за один день выдается не больше 30 мест. Учащиеся приехали из другой страны и заплатили за год обучения больше 136 тысяч рулей, но в общежитии даже нет мест, где им можно было бы ночевать.



В пресс-службе УрФу сказали только, что на данный момент ситуацию разрешили мирно, всех расселили по общежитиям. Вся проблема, по мнению пресс-службы, состояла в позднем приезде студентов в университет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»