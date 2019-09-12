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14:29 | 13.09.2019

Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге на выходные закрывается Макаровский мост

Завтра, 14 сентября, с шести утра закроется движение на Макаровском мосту. Ограничения связаны с работами по строительству трамвайной линии.

На время ремонтных работ водителей направят по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова и по переулку Красному. Ограничения будут действовать до шести утра 16 сентября.

Отметим, сведения о дорожных работах и всех перекрытиях в городе опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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