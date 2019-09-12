В Екатеринбурге стадионы, подготовленные для ЧМ по футболу-2018, адаптируют к школьникам

14:09 | 13.09.2019

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге на территории спорткомплекса «Химмаш» появились экскаваторы, перерывшие футбольное поле. Стадион адаптируют к использованию школьниками.



Комплексы «Химмаш», «Калининец» и «Урал» - наследие ЧМ по футболу-2018, которое было решено реконструировать. Планируется, что таким образом стадионы станут более функциональными, а также у них появится большая мощность в эксплуатации. Главный способ - смена естественных газонов футбольных полей на искусственные.



На разработку проектов реконструкции из городского и областного бюджета выделили миллион рублей. На адаптацию «Химмаша» и «Калининца» выделили еще 86 миллионов. Работы по реконструкции будет вести ООО «Вектор».



На стадионе «Химмаше» переделают только футбольное поле. Для замены газона, нанесения разметки, установки ограждения, новых ворот и ветрозащитного экрана со стороны пруда потребуется 17,6 миллионов рублей. А на стадионе «Калининец» за 68,8 миллионов заменят газон, установят забор, подготовят беговые дорожки, секторы для прыжков в длину, площадки для воркаута, а также баскетбольные и волейбольные площадки.



Подрядчик должен успеть сделать ремонт стадиона «Калининец» к 20 ноября, а «Химмаш» — к 20 декабря этого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»