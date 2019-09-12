В Свердловской области мужчина погиб от самопроизвольного выстрела из ружья

13:30 | 13.09.2019

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В отношении жителя Тугулымского района Талицкий следственный отдел СК России по региону возбудил уголовное дело. Мужчина 1970 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного 109 статьей УК РФ о причинение смерти по неосторожности.



По версии следствия, в лесу около поселка Ертарский четверо мужчин охотились на рябчиков. По имеющимся данным, подозреваемый разряжал гладкоствольное охотничье ружье, направляя его стволом в сторону находившегося впереди мужчины 1965 года рождения. При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел в сторону мужчины. Потерпевший получил огнестрельное ранение в области спины с повреждением внутренних органов. Пострадавшего мужчину участники неудачной охоты доставили в ближайшее медучреждение, но от полученного ранения мужчина скончался, не дотянув до больницы.



В данный момент проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»