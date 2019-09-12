Новости дня
13:30 | 13.09.2019
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В Свердловской области мужчина погиб от самопроизвольного выстрела из ружья
По версии следствия, в лесу около поселка Ертарский четверо мужчин охотились на рябчиков. По имеющимся данным, подозреваемый разряжал гладкоствольное охотничье ружье, направляя его стволом в сторону находившегося впереди мужчины 1965 года рождения. При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел в сторону мужчины. Потерпевший получил огнестрельное ранение в области спины с повреждением внутренних органов. Пострадавшего мужчину участники неудачной охоты доставили в ближайшее медучреждение, но от полученного ранения мужчина скончался, не дотянув до больницы.
В данный момент проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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