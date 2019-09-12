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13:03 | 13.09.2019

Фото: e1.ru

В Серове мужчину задержали сотрудники ГАИ за просьбу переставить автомобиль

В Серове два сотрудника Госавтоинспекции задержали мужчину, попросившего перепарковать служебную машину. По словам потерпевшего, автомобиль сотрудников ДПС стоял так, что остальные водители были вынуждены нарушать правила дорожного движения.

Мужчина рассказал, что, когда попросил инспекторов переставить машину, они его «скрутили» и уронили на землю, а затем силой посадили в служебный автомобиль и доставили в отделение. В отделении сотрудники ДПС выписали «нарушителю спокойствия» два штрафа: за переход дороги в неположенном месте и оказание сопротивления полицейскому. Инцидент попал на видео.



По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по данному факту организована служебная проверка, в ходе которой установят, превышали ли сотрудники ГАИ свои полномочия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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