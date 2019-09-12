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09:45 | 13.09.2019

Фото: eanews.ru

ХК «Автомобилист» победил в первом матче выездной серии КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» встретился с «Салаватом Юлаевым» в первом матче первой выездной серии КХЛ. Екатеринбургский клуб обыграл уфимцев со счетом 2:0.

«Автомобилист» открыл счет на 12-й минуте – Найджел Доус отличился с передачи Обидина и Василевского. Минимальное преимущество «шоферы» оберегали до самого конца матча. За три минуты до финального гудка 2:0 на табло зажег Дэн Секстон, чем и констатировал пятую победу «Автомобилиста» подряд.

Во время матча вратарь екатеринбуржцев Якуб Коварж отразил 36 бросков и оформил первый в сезоне шатаут. Следующий матч «Автомобилиста» пройдет в Нижнекамске, где уральцев встретит «Нефтехимик».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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