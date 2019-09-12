В Екатеринбурге нашли сбежавшую от мамы 13-летнюю девочку

09:09 | 13.09.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге нашли 13-летнюю девочку, сбежавшую вчера от своей мамы в ТЦ «Белка» на Уралмаше. Как рассказали родители, Ангелина Реук раньше никогда не убегала из дома.



Мама Ангелины рассказала, что самое главное – девочка жива и невредима. «Ее ждет серьезный разговор, а пока пусть отдыхает. Раньше она никогда такого не позволяла себе, да и ссор у нас не было в семье», – отмечает она.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»