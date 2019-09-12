Новости дня
21:43 | 12.09.2019
Фото: городской центр медицинской профилактики
«Пропустить нельзя, пройти!»: в Екатеринбурге началась осенняя диспансеризация
Диспансеризация, ставшая частью нацпроекта «Здравоохранение» включает в себя медосмотр, на котором медики выявляют хронические неинфекционные заболевания. Стоит отметить, что по данным на 30 августа диспансеризацией охвачено более 145 тысяч человек.
«В структуре впервые выявленных заболеваний болезни системы кровообращения занимают 39,5%, болезни органов дыхания – 4,6%, заболевания сахарным диабетом – 3,2%. Также впервые выявлено 54 злокачественных новообразования», – рассказал начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов.
Напомним, что согласно новому порядку прохождения диспансеризации, гражданам старше 40 лет следует проходить медосмотр ежегодно, а от 18 до 39 раз в 3 года.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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