«Пропустить нельзя, пройти!»: в Екатеринбурге началась осенняя диспансеризация

21:43 | 12.09.2019

Фото: городской центр медицинской профилактики

В уральской столице стартовала осенняя кампания по диспансеризации населения «Пропустить нельзя, пройти!», - об этом рассказали а пресс-службе городской администрации.



Диспансеризация, ставшая частью нацпроекта «Здравоохранение» включает в себя медосмотр, на котором медики выявляют хронические неинфекционные заболевания. Стоит отметить, что по данным на 30 августа диспансеризацией охвачено более 145 тысяч человек.



«В структуре впервые выявленных заболеваний болезни системы кровообращения занимают 39,5%, болезни органов дыхания – 4,6%, заболевания сахарным диабетом – 3,2%. Также впервые выявлено 54 злокачественных новообразования», – рассказал начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов.



Напомним, что согласно новому порядку прохождения диспансеризации, гражданам старше 40 лет следует проходить медосмотр ежегодно, а от 18 до 39 раз в 3 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»