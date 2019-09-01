В Екатеринбурге перенесли время старта «Кросса наций - 2019»

19:31 | 12.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В столице Урала изменили время старта «Кросса наций», который состоится 21 сентября. Участникам предстоит быть готовыми к забегу в 10 утра, а не в полдень, об этом рассказали в администрации города Екатеринбурга.



Решение было принято сегодня на заседании оргкомитета по проведению мероприятия. Участники кросса побегут по проспекту Ленина от площади имени Кирова до улицы Восточной и в обратном направлении.



В первом забеге в 10:00 примут участие официальные лица области и города, а также представители команд-участников чемпионата мира по боксу. Далее, в 10:30 состоится старт массовых забегов.



Напомним, что традиционный «Кросс наций» пройдёт в уральской столице уже в 15 раз. В этот раз, дистанция забега составит 2023 метра – в честь проведения Всемирной летней Универсиады в 2023 году. Ожидается, что в забеге примут участие 45 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»