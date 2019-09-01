Через две недели состоится традиционная эстафета «Вечерний Екатеринбург»

18:40 | 12.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Уже через 2 недели, 28 сентября, в уральской столице состоится эстафета «Вечерний Екатеринбург». В администрации города отметили, что традиционное осеннее мероприятие пройдёт уже в 62 раз.



Старт эстафеты состоится в 10 утра возле театра Драмы, финишировать бегуны будут там же. Маршруты пройдут по улице Бориса Ельцина и 8 Марта до пересечения с Малышева, а также по проспекту Ленина от 8 Марта до Луначарского.



Также отметим, что из-за мероприятия в городе будут перекрыты с 10:00 до 11:40 проспект Ленина ( от 8 Марта до Мамина – Сибиряка) и 8 марта (от Малышева до Ленина), а также 8 Марта (от Ленина до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев) с 10:00 до 13:00.



Ожидается, что в мероприятии примут участие около полутора тысяч человек и 122 команды.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»