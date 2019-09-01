В Серове двух мужчин будут судить за хищение имущества

18:02 | 12.09.2019

Фото: 1838.life

В Серове будут судить двух свердловчан, решивших украсть металлические профили, уголки и арматуру из ремонтируемого помещения. Как рассказали МО МВД России «Серовский», о краже мужчине рассказали неравнодушные граждане.



Двоих мужчин задержали, когда те с помощью отверток и молотка демонтировали металлоизделия и уже приготовились их уносить.



Как установила позже полиция, мужчины неоднократно проникали в здание и крали металлоизделия, а позже сбывали их и распоряжались деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.



Теперь свердловчанам грозит до 5 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»