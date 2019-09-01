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17:38 | 12.09.2019
Фото: sodrugestvo.info
В Екатеринбурге лжегазовики чуть не устроили взрыв в жилом доме, заменив кран и шланг
Изначально екатеринбурженка увидела на двери подъезда объявление о том, что некая компания «Свердловскгаз» собирается провести осмотр и замену газового оборудования в квартирах. Женщина специально отпросилась с работы, чтобы пустить газовиков и не подводить соседей своим отсутствием.
Пришедшие в дом газовики заменили оборудование и потребовали за это 2900 рублей. Девушка заплатила и проводила мошенников, а ночью почувствовала запах газа и вызвала аварийную службу «Екатеринбурггаз». Газовики обнаружили утечку газа из-за того что новый шланг был установлен с грубыми нарушениями.
В «Екатеринбурггазе» напомнили, что о плановых техобслуживаниях горожане могут узнавать в управляющей компании или через интернет приёмную, а замена оборудования в квартирах производится только после заявки жителя.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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