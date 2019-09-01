В Екатеринбурге лжегазовики чуть не устроили взрыв в жилом доме, заменив кран и шланг

17:38 | 12.09.2019

Фото: sodrugestvo.info

В одном из жилых домов уральской столицы чуть не произошел взрыв из-за неправильной установки кранов и шлангов лжегазовиками. Авария чуть не произошла ночью в доме на Анри Барбюса, 13, об этом рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».



Изначально екатеринбурженка увидела на двери подъезда объявление о том, что некая компания «Свердловскгаз» собирается провести осмотр и замену газового оборудования в квартирах. Женщина специально отпросилась с работы, чтобы пустить газовиков и не подводить соседей своим отсутствием.



Пришедшие в дом газовики заменили оборудование и потребовали за это 2900 рублей. Девушка заплатила и проводила мошенников, а ночью почувствовала запах газа и вызвала аварийную службу «Екатеринбурггаз». Газовики обнаружили утечку газа из-за того что новый шланг был установлен с грубыми нарушениями.



В «Екатеринбурггазе» напомнили, что о плановых техобслуживаниях горожане могут узнавать в управляющей компании или через интернет приёмную, а замена оборудования в квартирах производится только после заявки жителя.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»