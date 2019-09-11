Опрос по храму Святой Екатерины могут провести 12 октября

13:13 | 12.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил провести опрос о месте строительства храма Святой Екатерины 12 октября.



Как сообщили в администрации города, мэр предложил проводить опрос с 8 до 20 часов. Предложение мэра гордума обсудит 24 сентября.



В официальном обращении на сайте администрации Высокинский отметил, что благодаря расширению механизма обратной связи и спектра инструментов для обсуждения актуальных проблем опрос будет проведен в условиях максимальной открытости и прозрачности.



Напомним, планируется, что в опрос будут включены три площадки: место бывшего Приборостроительного завода, площадка за Макаровским мостом и территория на перекрестке Фурманова — Белинского.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»