В Туринске направлено в суд уголовное дело в отношении начальника полиции, обвиняемого в продаже изъятых мотоциклов

12:49 | 12.09.2019

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ОМВД России по Туринскому району. Он обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).



По версии следствия, начальник ОМВД России по Туринскому району, совершил действия по реализации находящейся на территории райотдела мотоциклов и частей от мототехники, изъятой ранее у физических лиц сотрудниками отдела полиции, сообщает пресс-служба прокуратура Свердловской области.



Так, в период с 12 по 18 октября 2018 года обвиняемый, не предпринимая мер к установлению собственников мототехники и их частей, обратился в организацию по приему лома металлов и договорился о сдаче имущества в качестве лома черных металлов с последующей передачей денежных средств.



Далее 19 октября начальник ОМВД России по Туринскому району дал указание подчиненному сотруднику вывезти мототехнику, в том числе принадлежащую физическим лицам, а с целью усложнения ее последующей идентификации - снять с мототехники государственные регистрационные знаки.



Сотрудники отдела полиции организовали погрузку, вывоз с территории ОМВД России по Туринскому району и сдачу мототехники и их частей в качестве лома черного металла общим весом 8 тонн 740 килограмм на общую сумму свыше 142 тыс. рублей в пункт приема лома металлов .



Узнав о проводимой прокуратурой района проверке начальник ОМВД по Туринскому района свои действия прекратил, не получив денежных средств за сданное в качестве лома черного металла имущество.



Уголовное дело направлено в Туринский районный суд.



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, в ходе предварительного расследования по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета проведены допросы, осмотры мест происшествия, изъяты и осмотрены некоторые запчасти мотоциклов, которые на тот момент не были ещё утилизированы. Также следователями СК приняты меры для установления пострадавших граждан и допроса их в качестве потерпевших.



«Руководитель территориального ОВД, о котором идёт речь, отстранён от исполнения служебных обязанностей. В отношении подполковника полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Если судебное разбирательство подтвердит его причастность к превышению должностных полномочий, он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечён к предусмотренной законом уголовной ответственности», - прокомментировал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

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