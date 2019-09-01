Нет дыма без огня: в Екатеринбурге задымился автобус

20:35 | 11.09.2019

Фото: e1.ru

Сегодня вечером в Екатеринбурге задымился автобус. Инцидент произошел на перекрестке улиц Амундсена и Объездной.



ЧП попало на видео, судя по которому что-то произошло с топливной системой общественного транспорта. К счастью, пассажиры не пострадали. Люди вышли из автобуса и встали неподалеку, наблюдая, как водитель пытается исправить ситуацию.





Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»