Студенты УрГАХУ предложили варианты логотипа для Универсиады-2023

В Екатеринбурге студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета презентовали варианты логотипа летней Универсиады, которая пройдет в столице Урала в 2023 году.Среди эскизов для логотипа есть лиственница-чемпион, солнышко-баскетболист, человек-гора с каменными мышцами, коты, еноты, змеи и персонажи сказов Бажова. Организаторы конкурса рассказали, что одно из условий будущего конкурса на создание талисмана Универсиады в Екатеринбурге – изображение супергероя с уральским колоритом. «Запрещенных образов нет, главное, чтобы участники обыграли тему спорта и сделали привязку к местности», – отметили организаторы.Напомним, что, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, выбор талисмана Универсиады будет проводиться максимально открыто. Все жители России смогут предложить свой вариант и проголосовать за понравившегося персонажа.