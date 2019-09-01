Неадекватный пассажир покусал водителя троллейбуса

18:54 | 11.09.2019

Фото: ural.kp.ru

В Екатеринбурге вчера, 10 сентября, нервный пассажир покусал женщину-водителя троллейбуса за то, что она закрыла двери и не пустила его в общественный транспорт.



«Отвергнутый» мужчина сломал один из стеклоочистителей троллейбуса, вытащил женщину-водителя на улицу и покусал ее за пальцы. После этого нападавший скрылся. Потерпевшая не смогла продолжить маршрут после такого инцидента, ее забрали приехавшие на место сотрудники полиции. Проводится судебно-медицинское исследование, которое позволит выяснить тяжести причиненного вреда.



В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту проводится проверка, изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверок будет принято процессуальное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»