В Свердловском госпитале ветеранов войн пожилой женщине успешно провели сложнейшую операцию

18:23 | 11.09.2019

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловском областном госпитале ветеранов войн хирурги смогли успешно провести уникальную операцию по лечению сердечно-сосудистой патологии 91-летней женщине. Во время операции пенсионерке установили двухкамерный кардиостимулятор и удалили тромб плечевой артерии. Благодаря оперативному вмешательству пациентке смогли восстановить сердечный ритм и предотвратить ампутацию руки.



Пациент госпиталя, ветеран Великой Отечественной войны Александра Лескина рассказала, что теперь, благодаря врачам и медицинским сестрам, женщина может радоваться жизни и общаться с детьми и внуками. Пенсионерка, по ее словам, хорошо себя чувствует и готовится к выписке.



По словам врачей, до 100% пациентов старшей возрастной группы в какой-либо мере страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Такие операции позволяют не только сохранить людям жизнь, но и продлить ее.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»