Пусть будет черная стена: в сквере Екатеринбурга исчезла «Правда-матка»

17:47 | 11.09.2019

Фото: сообщество «SAH chat»

В екатеринбургском сквере у театра драмы закрасили надпись «Правда-матка». Данное граффити располагалось на стене вентиляционной будки.



Надпись у театра драмы неоднократно изменялась: сначала уличный художник Слава ПТРК написал «Правда в силе?», затем группа уличных художников переделала надпись и получилось «Правда в Лиле?» с портретом Маяковского, в конце концов неизвестные мастера недавно внесли свой вклад и написали «Правда-матка». Автор первоначального варианта Слава ПТРК высказался, что лучше всего теперь будет сделать просто черную стену.



Напомним, что ранее на Октябрьской площади появился бесноватый шар от стрит-артера Ромы Инк. Но через сутки его закрасили коммунальщики.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»