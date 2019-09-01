Новости дня
17:47 | 11.09.2019
Фото: сообщество «SAH chat»
Пусть будет черная стена: в сквере Екатеринбурга исчезла «Правда-матка»
Надпись у театра драмы неоднократно изменялась: сначала уличный художник Слава ПТРК написал «Правда в силе?», затем группа уличных художников переделала надпись и получилось «Правда в Лиле?» с портретом Маяковского, в конце концов неизвестные мастера недавно внесли свой вклад и написали «Правда-матка». Автор первоначального варианта Слава ПТРК высказался, что лучше всего теперь будет сделать просто черную стену.
Напомним, что ранее на Октябрьской площади появился бесноватый шар от стрит-артера Ромы Инк. Но через сутки его закрасили коммунальщики.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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