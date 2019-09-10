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Фото: «ДПС Online Первоуральск»
Не реагировал на требование правоохранителей: почему под Первоуральском произошла погоня со стрельбой
Легковушка привлекла внимание экипажа ДПС, в результате чего инспектор попытался её остановить. Водитель требование проигнорировал, продолжил свой путь и даже увеличил скорость.
Наряд принял решение преследовать автомобиль. По громкой связи вновь потребовал водителя остановиться, однако мужчина не реагировал. Сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, поскольку водитель Daewoo Matiz представлял угрозу для жизни и здоровья других участников движения.
В Первоуральске мужчину задержали. В салоне автомобиля он находился один. По словам инспектора, у водителя были все признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования он отказался.
В отношении мужчины возбуждено два административных дела — об отказе в прохождении медицинского освидетельствования и о невыполнении законных требований правоохранительных органов.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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