Новости дня
12:36 | 11.09.2019
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области
В Екатеринбурге сожгли 1300 кг говядины, не прошедшей проверку Россельхознадзора
Так, было проведено два контрольных мероприятия на территории продовольственной базы №4, в результате чего было зафиксировано семь нарушений законодательства РФ в области карантина растений.
Сотрудники горсорганов нашли на складах яблоки в количестве 430 кг в немаркированных коробках. В другом складском помещении выявлены яблоки в количестве 110 кг без маркировки и документов, подтверждающих безопасность и происхождение. В связи с тем, что собственники продукции подтвердить происхождение товара не смогли, 540 кг небезопасных яблок изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Свердловской области.
Кроме того, в ходе операции сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявлено 14 точек несанкцонированной реализации и хранения мясной продукции. В целом было изъято 1300 кг говядины не установленного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо оказалось не промышленной выработки, без клейм, без маркировки, заветренное, зеленоватого цвета со «специфическим» запахом. Хранение животноводческой продукции осуществлялось в киосках в антисанитарных условиях с нарушением температурных режимов. Разделка туш проводилась на улице. Говядина изъята и уничтожена путем сжигания в печах на специализированном предприятии. В отношении лиц, осуществляющих торговлю животноводческой продукцией с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, составлено 14 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.
С начала 2019 года должностными лицами Управления предотвращен оборот почти 10 тонн запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции - 7,6 тонны растительной и 2,3 тонны животноводческой.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:12 | 11.09.2019
В Екатеринбурге задержали группу студентов, подозреваемых в нападениях на таксистов
13:00 | 11.09.2019
Не реагировал на требование правоохранителей: почему под Первоуральском произошла погоня со стрельбой
12:54 | 11.09.2019
Благодаря нацпроекту в Пермском крае усилят работу по сохранению и восстановлению лесов
12:10 | 11.09.2019
В Карпинске суд лишил полномочий депутата-единоросса
11:50 | 11.09.2019
«Автомобилист» приглашает уральских болельщиков в бар вместе смотреть выездной матч
11:38 | 11.09.2019
«Газпром газораспределение Пермь» направит дополнительные средства на газификацию Прикамья
11:34 | 11.09.2019
Энергетики «Т Плюс» в Перми готовы к подаче тепла
11:21 | 11.09.2019
В Екатеринбурге по решению суда оператора связи обязали демонтировать базовую станцию с крыши многоквартирника
11:13 | 11.09.2019
Минувшей ночью в Берёзовском произошёл крупный пожар
10:28 | 11.09.2019
Пытался уйти от погони: под Первоуральском сотрудники ГИБДД открыли стрельбу по Daewoo Matiz
09:40 | 11.09.2019
В Нижнем Тагиле пропала девушка
09:03 | 11.09.2019
Машина всмятку: в Екатеринбурге на Уралмаше произошло ДТП
20:13 | 10.09.2019
Семь Екатеринбургских улиц назовут в честь советских музыкантов
19:41 | 10.09.2019
На Среднем Урале начался сезон заболеваемости ОРВИ
18:52 | 10.09.2019
В течение двух лет в Екатеринбурге установят 265 новых остановок
18:22 | 10.09.2019
Налоговая предупреждает прикамцев о мошенниках
18:19 | 10.09.2019
В детской реанимации Свердловской областной больницы появился новый аппарат, позволяющий спасать тяжелобольных пациентов
18:19 | 10.09.2019
Парк «Царево городище» в Кургане расширят новыми объектами
18:13 | 10.09.2019
Делегация Нижней Саксонии планирует визит в Пермский край
18:09 | 10.09.2019
Власти Прикамья помогут одному из старейших предприятий выйти в крупнейшие торговые сети
18:05 | 10.09.2019
Расширены задачи стратегии развития города Перми до 2030 года
17:52 | 10.09.2019
Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами
17:52 | 10.09.2019
В Екатеринбурге на месяц закрыли перекресток улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков
17:31 | 10.09.2019
Готовятся к выписке: в Нижнем Тагиле родился 30-тысячный ребёнок
17:01 | 10.09.2019
В Екатеринбурге пройдет перезапуск площадки рок-клуба «Свобода»
16:49 | 10.09.2019
Девять представителей компании «ПРОМОЙЛ» пересекли финишную черту Пермского международного марафона
16:21 | 10.09.2019
Екатеринбургская епархия проведёт традиционный День трезвости
16:01 | 10.09.2019
На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге деньги выделят в четвертом квартале 2019 года
15:27 | 10.09.2019
Скончался уралец, проплывший 30 километров по Ионическому морю
15:03 | 10.09.2019
В Перми впервые пройдут соревнования по бердингу