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12:36 | 11.09.2019

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области

В Екатеринбурге сожгли 1300 кг говядины, не прошедшей проверку Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с региональным УФСБ провело оперативно-профилактическую операцию в Екатеринбурге, направленную на выявление и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу на территории Российской Федерации сельскохозяйственной продукции. Только за первую неделю сентября было выявлено 540 кг растительной и 1300 кг животноводческой продукции.

Так, было проведено два контрольных мероприятия на территории продовольственной базы №4, в результате чего было зафиксировано семь нарушений законодательства РФ в области карантина растений.

Сотрудники горсорганов нашли на складах яблоки в количестве 430 кг в немаркированных коробках. В другом складском помещении выявлены яблоки в количестве 110 кг без маркировки и документов, подтверждающих безопасность и происхождение. В связи с тем, что собственники продукции подтвердить происхождение товара не смогли, 540 кг небезопасных яблок изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге сожгли 1300 кг говядины, не прошедшей проверку Россельхознадзора


Кроме того, в ходе операции сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявлено 14 точек несанкцонированной реализации и хранения мясной продукции. В целом было изъято 1300 кг говядины не установленного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо оказалось не промышленной выработки, без клейм, без маркировки, заветренное, зеленоватого цвета со «специфическим» запахом. Хранение животноводческой продукции осуществлялось в киосках в антисанитарных условиях с нарушением температурных режимов. Разделка туш проводилась на улице. Говядина изъята и уничтожена путем сжигания в печах на специализированном предприятии. В отношении лиц, осуществляющих торговлю животноводческой продукцией с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, составлено 14 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

С начала 2019 года должностными лицами Управления предотвращен оборот почти 10 тонн запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции - 7,6 тонны растительной и 2,3 тонны животноводческой.

© «Вечерние ведомости»

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