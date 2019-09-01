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20:13 | 10.09.2019

Фото: vestikavkaza.ru

Семь Екатеринбургских улиц назовут в честь советских музыкантов

В уральской столице семь улиц в поселке Малый Исток назовут в честь советских музыкальных деятелей. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Одна из улиц будет названа в честь виолончелиста Мстислава Ростроповича, который стал пятикратным лауреатом премии «Грэмми». Вторая – в честь певицы Клавдии Шульженко, выступавшей для солдат в годы Великой Отечественной войны. Ещё две улицы назовут в честь Ивана Козловского, Сергея Лемешева, Юрия Гуляева и Бориса Штоколова, известных в СССР оперных певцов. Седьмая улица будет названа в честь Марка Бернеса – советского актера и певца.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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